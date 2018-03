Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.018 da Mega-Sena, realizado pela Caixa Econômica Federal na noite de quarta-feira (28), em Maceió (AL). Os números sorteados foram: 11, 22, 25, 27, 55 e 59. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no sábado (03), é de R$ 15 milhões.

A Quina teve 83 acertadores. Cada um ganhou R$ 26.039,70. Outras 4.661 pessoas acertaram a Quadra e levaram R$ 662,42 cada.

