A Mega-Sena voltou a acumular nesta quarta-feira (28) após nenhum apostador acertar as seis dezenas reveladas pela loteria. Com isso, o prêmio acumula e o prêmio pode chegar a 15 milhões de reais no próximo sábado (3). Nesta quarta, os números revelados pelo concurso 2.018, realizado no Caminhão da Sorte estacionado na cidade de Maceió (AL), foram 11, 22, 25, 27, 55 e 59.

