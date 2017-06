Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 1.940 da Mega-Sena, realizado na noite de sábado (17) em Conceição do Mato Dentro (MG). As dezenas sorteadas foram: 09, 13, 16, 17, 36 e 47. O próximo sorteio, na quarta-feira (21), poderá pagar R$ 26,7 milhões.

Segundo a Caixa Econômica Federal, 95 apostadores acertaram os cinco números da Quina e faturaram R$ 22 mil cada. Outras 6.468 apostas acertaram a Quadra e levaram R$ 46 cada.

