Mega-Sena acumula e pode pagar R$ 28 milhões no sábado

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 1.856 da Mega-Sena, realizado na noite desta quarta-feira (14) no Rio de Janeiro. As dezenas sorteadas foram: 02, 09, 14, 22, 32 e 37. A estimativa de prêmio para o próximo sorteio, no sábado (17), é de R$ 28 milhões, segundo a Caixa Econômica Federal.

A Quina teve 122 apostas ganhadoras e cada uma vai levar R$ 20.190,03. Outras 7.199 apostas acertaram a Quadra e receberão R$ 488,79 cada.

