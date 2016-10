Mega-Sena acumula e pode pagar R$ 33 milhões na terça-feira

Ninguém acertou as seis dezenas do sorteio 1.866 da Mega-Sena, realizado na noite desse sábado, em Piripiri (PI). Os números contemplados foram: 14, 17, 36, 38, 44 e 60. Para o próximo sorteio, que será realizado na terça-feira, a estimativa de prêmio é de 33 milhões de reais.

A Quina teve 129 ganhadores. Cada um levou 20.175,94 reais. Outras 6.185 apostadores ganharam 601,15 reais, cada, na Quadra.

As apostas podem ser feitas até as 19h (de Brasília-DF) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do País. A aposta mínima custa 3,50 reais.

