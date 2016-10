Mega-Sena acumula e pode pagar R$ 35 milhões nesta quinta-feira

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 1.867 da Mega-Sena, realizado na noite de terça-feira (18) em Santos Dumont (MG). As dezenas sorteadas foram: 03, 10, 17, 21, 22 e 43.

A estimativa de prêmio para o próximo sorteio, que ocorrerá na quinta-feira (20), é de R$ 35 milhões, segundo a Caixa Econômica Federal. A Quina teve 96 apostas ganhadoras e cada uma levou R$ 21.908,52. Outras 6.158 apostas acertaram a Quadra e ganharam R$ 487,91 cada.

O sorteio extra de terça-feira faz parte do especial Mega-Semana Sorte e altera o calendário dos demais concursos desta semana: o 1.868 será realizado na quinta e o 1.869, no sábado (22).

Comentários