Mega-Sena acumula e pode pagar R$ 40 milhões na quarta-feira

O concurso 2.027 da Mega-Sena, que pagaria um prêmio de R$ 35 milhões para quem marcasse as seis dezenas, não teve acertador. O sorteio ocorreu na noite de sábado (31) em Canela (RS). Os números sorteados foram 11, 15, 29, 37, 39 e 44.

O próximo sorteio será realizado na quarta-feira (04) e tem estimativa de R$ 40 milhões. Segundo a Caixa Econômica Federal, responsável pelo concurso, 76 apostas acertaram a Quina e levarão R$ 32.815 cada uma. A quadra teve 4.916 ganhadores no valor de R$ 724.

As apostas podem ser feitas até as 19h (de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do País. O bilhete mínimo custa R$ 3,50.

