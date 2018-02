Mega-Sena acumula e pode pagar R$ 48 milhões no sábado

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.009 da Mega-Sena realizado nesta quarta-feira em Macapá, no Amapá. As dezenas sorteadas foram 01, 37, 44, 46, 48 e 50. O prêmio acumulou e pode pagar neste sábado cerca de 48 milhões de reais. Para o próximo sorteio, as apostas podem ser feitas até as 19h de sábado, em qualquer lotérica do País. A aposta mínima custa 3,50 reais.

