Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 1.989 da Mega-Sena, realizado na noite de sábado (18) em Amparo (SP). As dezenas sorteadas foram: 15, 22, 30, 32, 40 e 58. Para o próximo sorteio, na quarta-feira (22), o prêmio está estimado em R$ 50 milhões, segundo a Caixa Econômica Federal.

Quarenta e sete pessoas acertaram a Quina e levaram R$ 56.106,95 cada. Já a Quadra teve 3.280 ganhadores, que faturaram R$ 1.148,53 cada.

