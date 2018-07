Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.059 da Mega-Sena, realizado na noite deste sábado (14) em São Miguel do Oeste (SC). Os números sorteados foram: 04, 05, 36, 40, 44 e 56. O próximo sorteio, que ocorrerá na quarta-feira (18), poderá pagar R$ 56 milhões, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

A Quina teve 77 apostas ganhadoras. Cada uma levará R$ 39.904,70. A Quadra teve 5.562 acertadores, que receberão R$ 789,19 cada.