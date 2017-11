Ninguém acertou todas as seis dezenas do concurso 1.988 da Mega-Sena, especialmente realizado nessa quinta-feira devido ao feriado de 15 de Novembro (Proclamação da República). Com isso, o prêmio principal acumulado para o próximo sorteio, neste sábado, é de pelo menos R$ 33 milhões. Os números sorteados foram 05, 10, 39, 42, 46 e 54.

