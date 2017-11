A Caixa Econômica Federal realizou neste sábado (25) o concurso 1.991 da Mega-Sena. Os números sorteados foram: 19, 20, 28, 34, 36 e 44. O prêmio acumulou em R$ 65 milhões. O próximo concurso será na quarta-feira (29). O sorteio foi às 20h (horário de Brasília) em Italva (RJ).

A Quina teve 80 acertadores, e cada um ganhou R$ 48.195,29. Outras 6.152 pessoas ganharam na Quadra, e vão levar R$ 895,32. As apostas podem ser feitas até as 19h no dia do sorteio. O bilhete mínimo custa R$ 3,50.

