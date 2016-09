Mega-Sena acumula e próximo prêmio vai a 32 milhões de reais

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 1.857 da Mega-Sena, cujo sorteio foi realizado na noite deste sábado (17) no centro do Rio de Janeiro, e o prêmio acumulou.

Veja as dezenas sorteadas: 13 – 23 – 25 – 35 – 52 – 53.

A quina teve 198 apostas ganhadoras e cada uma vai levar R$ 14.706,29. Outras 5.600 apostas acertaram a quadra e vão levar R$ 742,81 cada uma.

A estimativa de prêmio para o concurso 1.858, a ser realizado na terça (20), é de R$ 32 milhões, segundo a Caixa Econômica Federal.

As apostas podem ser feitas até as 19h (de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país. A aposta mínima custa R$ 3,50. (AG)

