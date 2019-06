No sorteio da Mega-Sena desta quarta-feira (26), realizado no Espaço Loterias Caixa, na cidade de São Paulo, nenhum apostador acertou as seis dezenas premiadas. Por conta disso, o prêmio de R$ 6,2 milhões acumulou e a estimativa da Caixa Econômica Federal é de pagar R$ 10 milhões no próximo sábado (29).

Os números sorteados foram: 8, 18, 20, 24, 36 e 45.

