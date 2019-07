Nenhuma aposta pontuou as seis dezenas do sorteio da Mega-Sena do último sábado (13), acumulando R$16 milhões a serem sorteados no concurso 2.170, na próxima quarta-feira (17).

As dezenas sorteadas foram: 07, 34, 45, 51, 54 e 59. Na Quina, 18 pessoas receberão R$77.574,63. A quadra fez 2.145 vencedores, pagando R$929,96.

O concurso estará recebendo apostas até as 19h do dia do sorteio, em qualquer lotérica credenciada pela Caixa, em todo o Brasil. Um bilhete simples custa R$3,50.