Nenhum sortudo conseguiu acertar as seis dezenas da Mega-Sena sorteada nesse sábado (6). Os números sorteados foram: 03, 19, 34, 44, 56 e 58.

Com isso, o concurso acumulou e, na próxima terça-feira (9), a Caixa Econômica estima um prêmio de R$ 6 milhões. Para concorrer, o apostador tem até as 19h do dia do sorteio para ir a uma lotérica credenciada pela Caixa. A aposta simples custa R$ 3,50.

