30 de novembro de 2019

Próximo concurso será realizado na noite desta quarta-feira. (Foto: EBC)

Nenhuma aposta acertou todas as seis dezenas do concurso nº 2.212 da Mega-Sena, realizado na noite desse sábado no espaço Caixa Loterias em São Paulo (SP). Os números contemplados foram 23, 26, 51, 52, 53 e 58. Para o sorteio da próxima quarta-feira, o prêmio principal – acumulado pela sétima vez consecutiva – tem estimativa de pelo menos R$ 50 milhões. Outros 61 volantes acertaram cinco das seis dezenas, cada um fazendo jus a R$ 56,6 mil.

As apostas podem ser feitas até as 19h (de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do País ou pela internet.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada. Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, com preço de R$ 4,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 17.517,50, a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 10.003, ainda segundo a Caixa. Preço Recentemente, a aposta simples da Mega-Sena passou a custar R$ 4,50, um aumento de 28,57%. No último reajuste, o valor subiu de R$ 2,50 para R$ 3,50.

O novo preço fica um pouco acima da inflação para o período em relação ao último aumento. Segundo calculadora do BC (Banco Central), ela é de 24,02%, o que equivaleria a um valor de R$ 4,34 para uma aposta simples da Mega.

Os novos preços se referem às apostas simples ou mínimas. Já as apostas múltiplas ou combinadas devem aumentar proporcionalmente à quantidade de apostas simples ou mínimas.

A portaria, redigida pela Secretaria de Avaliação, Planejamento, Energia e Loteria, também autoriza que a Caixa reajuste os valores a partir de 2020 sem a necessidade de autorização prévia do governo, desde que os valores não superem a inflação acumulada nos 12 meses desde o último reajuste.

A medida também atingiu as loterias Lotofácil, Timemania, Dupla-Sena, Loteca, Lotogol e Lotomania.

Após o reajuste dos preços, o Ministério da Economia, que regula as loterias no Brasil, afirmou em nota o que o último reajuste ocorreu em maio de 2015. Segundo a pasta, o aumento observa a variação da inflação.

De acordo com a Secretaria de Avaliação, Planejamento, Energia e Loteria do ministério, a perspectiva é de crescimento econômico do país nos próximos anos, acompanhado de abertura e ampliação do mercado lotérico, com entrada de novos operadores.

