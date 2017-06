O concurso 1.940 da Mega-Sena deve pagar amanhã 21 milhões de reais no prêmio principal. No sorteio de quarta-feira, realizado em Conceição do Mato Dentro (MG), nenhuma aposta acertou as seis dezenas. Os números contemplados foram 07, 24, 29, 39, 45 e 52.

Comentários