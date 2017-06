O concurso 1.941 da Mega-Sena deve pagar nesta quarta-feira 26,7 milhões de reais no prêmio principal. No sorteio do último sábado, realizado em Conceição do Mato Dentro (MG), ninguém acertou todas as seis dezenas. Os números contemplados foram 09, 13, 16, 17. 36 e 47.

Comentários