O concurso 2.014 da Mega-Sena deve pagar nesta quarta-feira (14) um prêmio de pelo menos R$ 71 milhões no prêmio principal. No sorteio do último sábado, realizado pelo Caminhão da Sorte da Caixa Econômica Federal na cidade de Santana (AP), nenhuma aposta acertou todas as seis dezenas. Os números contemplados foram 06, 23, 30, 36, 53 e 56.

Deixe seu comentário: