Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.009 da Mega-Sena, realizado na noite de quarta-feira (31) em Macapá, no Amapá. As dezenas sorteadas foram: 01, 37, 44, 46, 48 e 50.

O próximo sorteio, que ocorrerá no sábado (03), poderá pagar R$ 48 milhões, segundo a Caixa Econômica Federal. Quarenta e seis apostas acertaram cinco números e levaram R$ 59.350,17 cada. Outras 3.665 faturaram R$ 1.064,16 na Quadra.

