Mega-Sena: aposta de São Paulo leva sozinha prêmio de mais de 60 milhões de reais

A Caixa Econômica Federal sorteou nesta quarta-feira (6), o concurso 2.205 da Mega-Sena. Uma aposta feita em São Paulo (SP) acertou as seis dezenas e levou R$ 61.429.947,73. Os números sorteados foram: 12-21-28-37-42-57.

Outras 112 apostas acertaram a quina e vão receber R$ 30.075,67 cada uma. Na quadra, 6.318 pessoas acertaram os números e levam R$ 761,65 cada.

O prêmio era estimado pela Caixa em R$ 60 milhões, e o sorteio foi realizado no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.