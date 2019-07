Mega-Sena: aposta única de São Paulo leva R$ 35,2 milhões

O sortudo da vez mora em São Paulo! O acertador das seis dezenas da Mega-Sena levou, sozinho, o prêmio de R$ 35.218.398,02. O sorteio ocorreu na noite desta quarta-feira (3), na cidade de São Paulo (SP).

Os números premiados foram: 05 – 37 – 43 – 49 – 54 – 56.

A Caixa Econômica Federal, que realiza o sorteio, informou que 113 apostas acertaram cinco números e levaram com isso R$ 26.216,82 cada uma. O próximo prêmio, que será sorteado no sábado (6), e pode pagar R$ 3 milhões.

Quem pretende levar o montante no próximo concurso pode apostar até as 19h (de Brasília) do dia do sorteio em qualquer lotérica do país. A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 3,50.

Deixe seu comentário: