Mega-Sena da Virada terÃ¡ apostas encerradas Ã s 14h deste sÃ¡bado. PrÃªmio de 225 milhÃµes de reais pode ser ainda maior.

As apostas para a Mega-Sena da Virada podem ser realizadas até as 14h deste sábado em qualquer casa lotérica do País. O prêmio está acumulado em 225 milhões de reais e pode aumentar, conforme o movimento. O sorteio está previsto para as 21h. Nesta modalidade especial, não há acúmulo, ou seja: se ninguém acertar as seis dezenas, o valor total do prêmio será dividido proporcionalmente entre as demais faixas (quina e quadra).

A aposta mínima (seis dezenas) custa 3,5 reais, enquanto a máxima (15 dezenas) sai por mais de 17 mil reais. No caso do bolão oferecido nas lotéricas pela Caixa Econômica Federal, a aposta coletiva tem o valor mínimo de 10 reais.

Segundo as estatísticas da Caixa, a chance de ser sorteado na Mega-Sena é de uma em cerca de 50 milhões para quem opta pela aposta mínima. Já para a máxima, as chances sobem para uma em 10 mil.

Desde 2009, quando ocorreu o primeiro concurso da Mega-Sena da Virada, 28 brasileiros acertaram as seis dezenas. O maior número de vencedores na faixa principal ocorreu na edição do ano passado, quando seis apostadores (três deles do Espírito Santo) dividiram 247 milhões de reais. Até hoje, ninguém ganhou sozinho.

Comentários