Mega-Sena é sorteada e vencedor ganha R$ 124,20 milhões

Saiu o prêmio da Mega-Sena. Porém, não foi uma aposta gaúcha que levou para casa a quantia de R$ 124, 20 milhões. O valor será de um único vencedor, que preencheu seu bilhete na cidade de Osasco (SP).

As seis dezenas premiadas foram sorteadas na noite desta quarta-feira (19), no Espaço Loterias da Caixa, na capital paulista. São elas: 08 – 09 – 10 – 24 – 42 – 44

O próximo concurso será realizado no sábado (22) e, segundo a Caixa Econômica Federal, o prêmio estimado é R$ 2,5 milhões.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer uma das mais de 13 mil casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país. O bilhete simples, com seis dezenas, custa R$ 3,50.

Deixe seu comentário: