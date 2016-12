Mega-Sena especial de Natal acumula; Mega da Virada deverá pagar R$ 225 milhões

A Mega-Sena acumulou em R$ 225 milhões no sorteio desse sábado (24) em Ji-Paraná (RO). No concurso 1.889, pela especial de Natal, os números contemplados foram 16, 23, 25, 28, 30 e 44.

Já 49 apostas acertaram a Quina e ganharam R$ 28 mil cada. Outros 3.138 jogos acertaram a Quadra e vão receber R$ 633 cada.

O próximo sorteio, no dia 31, é válido pela Mega da Virada, que tem regras especiais. Nele, se ninguém acertar as seis dezenas, o prêmio não acumula.

As apostas para o concurso 1.890, a Mega da Virada, podem ser feitas até as 19h de sábado em qualquer casa lotérica do País.

