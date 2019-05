Mega-Sena: ninguém acerta as seis dezenas e prêmio vai a R$ 48 milhões

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.154 realizado neste sábado (25) em São Paulo. O prêmio acumulou e pode pagar R$ 48 milhões no próximo sorteio, marcado para quarta-feira (29). As dezenas sorteadas foram: 07, 25, 41, 47, 50 e 53. A quina teve 36 apostas ganhadoras; cada uma levará R$ 49.285,49. Outras 2.951 apostas acertaram a quadra; cada uma receberá R$ 858,92.

