Mega-Sena: ninguém acerta e prêmio acumula em R$ 6,5 milhões

A Caixa Econômica Federal realizou neste sábado (11) o sorteio do concurso 2.067 da Mega-Sena, em Ribeirão dos Índios (SP). As dezenas sorteadas foram 02, 11, 13, 26, 32 e 59. Ninguém acertou as seis dezenas, e o prêmio acumulado para o sorteio da próxima quarta-feira está estimado em R$ 6,5 milhões. A Quina teve 57 apostas ganhadoras, e cada vencedor receberá R$ 28.876,29.

