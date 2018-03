O concurso 2.019 da Mega-Sena pagará neste sábado ao menos R$ 15 milhões no prêmio principal. No sorteio da última quarta-feira, realizado pelo Caminhão da Sorte da Caixa Econômica Federal em Maceió (AL), nenhuma aposta acertou todas as seis dezenas. Os números contemplados foram 11, 22, 25, 27, 55 e 59.

Deixe seu comentário: