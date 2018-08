O concurso 2.067 da Mega-Sena oferece para este sábado R$ 3 milhões no prêmio principal. No sorteio da última quarta-feira, uma única aposta registrada em São Paulo acertou todas as seis dezenas, fazendo jus a mais de R$ 35 milhões. Os números contemplados pela Caixa Econômica Federal foram 06, 25, 27, 35, 45 e 55.

