Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 1.938 da Mega-Sena, sorteado no sábado (10) em Itatiba (SP). O prêmio, que era de 3 milhões de reais, acumulou e agora pode pagar 6,5 milhões de reais no próximo sorteio, nesta quarta-feira (14). As dezenas sorteadas foram 10, 16, 32, 40, 42 e 54. As apostas podem ser feitas até as 19h do dia sorteio nas lotéricas do País.

