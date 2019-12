Notas Brasil Mega-Sena pode pagar 2,5 milhões de reais neste sábado

Por Redação O Sul | 20 de dezembro de 2019

Um apostador de Franca (SP) acertou as seis dezenas sorteadas no concurso 2.218 da Mega-Sena na quinta-feira (19) em São Paulo e levou um prêmio de R$ 40 milhões. Os números sorteados foram 06 – 16 – 22 – 38 – 48 – 52. No próximo concurso, cujo sorteio ocorre neste sábado (21), a estimativa é que o prêmio seja de R$ 2,5 milhões.

