O concurso 2.046 da Mega-Sena pode pagar neste sábado (02) R$ 3 milhões para quem acertar as seis dezenas, de acordo com a Caixa Econômica Federal. No sorteio realizado na noite de quarta-feira (30), uma aposta de Primeiro de Maio (PR) faturou sozinha o prêmio de R$ 29.066.470,84. Os números sorteados foram: 15, 25, 27, 45, 46 e 50.

