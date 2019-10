Mega-Sena pode pagar hoje prêmio de 30 milhões de reais

O sorteio da Mega-Sena deste sábado – concurso 2202 – deverá pagar R$ 30 milhões a quem acertar as seis dezenas.

É que, na última quinta-feira, o concurso 2201 não teve ganhadores na Sena, que ficou acumulada. As informações são da Caixa Econômica Federal.

Nesta semana, excepcionalmente, a Mega-Sena terá três sorteios. Além do realizado na última quinta-feira (24), houve outro na terça-feira (22) e haverá mais um neste sábado (26). É a chamada Mega Semana da Sorte.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o País. O bilhete simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 3,50.