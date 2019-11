O concurso 2.208 da Mega-Sena pode pagar R$ 10,5 milhões neste sábado (16), segundo a Caixa Econômica Federal. As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio.

O último concurso, realizado na noite de quarta-feira (13), não teve ganhador. Os números sorteados foram: 06, 10, 11, 43, 53 e 55.