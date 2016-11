O concurso 1.879 da Mega-Sena pode pagar R$ 13,4 milhões para quem acertar as seis dezenas nesta quarta-feira (23), segundo a Caixa. O sorteio acontece às 20h, em Baixo Guandu (ES). As apostas podem ser feitas até as 19h nas lotéricas.

O bilhete mínimo custa R$ 3,50. O último concurso, realizado na noite de sábado (19), não teve ganhador. Os números sorteados foram: 12, 16, 26, 40, 56 e 57.

