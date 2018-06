Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.048 da Mega-Sena, realizado na noite de sábado (9) na cidade de Goiás (GO). Com isso, o prêmio acumulou, com estimativa de R$ 14 milhões para o próximo sorteio, nesta quarta-feira (13). Os números sorteados foram 10, 19, 26, 35, 38 e 39. A Quina teve 36 apostas ganhadoras. Cada uma levará R$ 57.189,69.