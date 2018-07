Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.054 da Mega-Sena, realizado no sábado (30) em Campina Grande (PB). O prêmio estimado para o próximo concurso, nesta terça-feira (3) é de R$ 21 milhões. Os números sorteados foram 04, 07, 12, 22, 26 e 39. A Quina teve 80 apostas ganhadoras; cada uma levará R$ 20.194,81; outras 5.237 apostas acertaram a Quadra; cada uma receberá R$ 440,70.