Quatro apostadores acertaram todos os seis números da Mega-Sena sorteados no último sábado (23) e vão dividir o prêmio de mais de 38 milhões de reis. Cada um levará 9.627.559,21 reais. Os números sorteados, contudo, surpreenderam a todos. As dezenas foram 50, 51, 56, 57, 58 e 59. De acordo com a Caixa, o sorteio desta quarta-feira (27) poderá pagar R$ 2,5 milhões.

