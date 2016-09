Mega-Sena pode pagar R$ 2,5 milhões nesta quarta-feira

O concurso 1.861 da Mega-Sena pode pagar R$ 2,5 milhões para quem acertar as seis dezenas nesta quarta-feira (28), segundo a Caixa. O sorteio ocorre às 20h, em Alpinópolis (MG). As apostas podem ser feitas até as 19h nas lotéricas. O bilhete mínimo custa R$ 3,50.

No último concurso, realizado no sábado (24), uma aposta de Juiz de Fora (MG) acertou sozinha os seis números e ganhou R$ 57.628.178,83. As dezenas sorteadas foram: 10, 30, 36, 40, 44 e 60.

