O concurso 1.941 da Mega-Sena poderá pagar, nesta quarta-feira (21), R$ 26,7 milhões de reais caso alguém acerte as seis dezenas. No sorteio do último sábado (17), o prêmio acumulou. Os números sorteados foram 09, 13, 16, 17, 36 e 47. Na ocasião, a Quina saiu para 95 apostas e cada uma vai levar R$ 22.002,44. Outros 6.468 bilhetes acertaram a Quadra.

