O concurso 2.016 da Mega-Sena pode pagar, nesta quarta-feira, um prêmio de 3 milhões de reais ao acertador das seis dezenas, de acordo com a Caixa Econômica Federal. No sorteio do último sábado, um apostador de Curitiba (PR) levou sozinho um prêmio de 104,5 milhões de reais. Os números sorteados foram 17, 18, 27, 32, 39 e 58.

Deixe seu comentário: