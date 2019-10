A Mega-Sena pode pagar, no sábado (19), um prêmio de R$ 3 milhões, de acordo com a Caixa Federal. No último sorteio, realizado na quarta (16), uma aposta única, de Fortaleza (CE), ganhou mais de R$ 34 milhões. Na ocasião, os números sorteados foram 01, 11, 34, 36, 44 e 56. As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio, em qualquer lotérica do País ou pela internet.