A Mega-Sena pode pagar, nesta quarta-feira (31), R$ 30 milhões a quem acertar as seis dezenas contempladas. No último sorteio, realizado no sábado (27), ninguém sagrou-se vencedor e o prêmio acumulou. Os números sorteados no fim de semana foram 22, 27, 33, 42, 58 e 59. A Quina teve 49 acertadores. Cada um vai ganhar R$ 51.384,62.

