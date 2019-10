A Mega-Sena pode pagar R$ 30 milhões neste sábado (12) a quem acertar as seis dezenas contempladas. No sorteio da noite de quarta-feira (9), ninguém acertou os números do concurso 2.196, realizado em São Paulo (SP). O prêmio acumulou. As dezenas sorteadas foram 01, 25, 27, 28, 41 e 56. A Quina teve 58 apostas ganhadoras; cada uma receberá R$ 47.367,07.