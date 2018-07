Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.057 da Mega-Sena, realizado na noite do último sábado (7) em Rio Grande (RS). O prêmio acumulou. Os números sorteados foram 10, 13, 20, 37, 38 e 54. A Quina teve 42 apostas ganhadoras; cada uma receberá R$ 46.108,12. Outras 4.086 apostas acertaram a Quadra. O prêmio estimado para esta quarta-feira (11) é de R$ 31 milhões.