O concurso 2.058 da Mega-Sena pode pagar R$ 31 milhões para o apostador que acertar as seis dezenas nesta quarta-feira. O bilhete mínimo, de seis números, custa R$ 3,50. O último sorteio da Mega-Sena, realizado na noite de sábado em Rio Grande, no Sul do Estado, não teve ganhador. Os números sorteados foram 10, 13, 20, 37, 38 e 54.

