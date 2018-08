A Caixa Econômica Federal realizou no último sábado (4) o concurso 2.065 da Mega-Sena. Os números sorteados foram 04, 11, 20, 30, 37 e 43. Ninguém acertou as seis dezenas, com isso, o prêmio acumulado para o próximo sorteio, nesta quarta-feira (8), está estimado em R$ 35 milhões. A Quina teve 74 apostas ganhadoras, e cada vencedor receberá R$ 37.180,01.