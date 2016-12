O concurso 1.887 da Mega-Sena pode pagar nesta terça-feira (20) R$ 36 milhões para quem acertar as seis dezenas, segundo estimativa da Caixa Econômica Federal. As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio nas lotéricas.

O último concurso, realizado no sábado (17), não teve ganhador. Os números sorteados foram: 03, 07, 15, 40, 45 e 54.

