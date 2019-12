Brasil Mega-Sena pode pagar R$ 36 milhões nesta terça

Por Redação O Sul | 15 de dezembro de 2019

Nesta semana, a Caixa realiza três sorteios da Mega-Sena Foto: Agência Brasil Caso os prêmios da Mega acumulem a ponto de ultrapassar esse limite, o valor excedente será distribuído nos prêmios da Quina. (Foto: Agência Brasil) Foto: Agência Brasil

O concurso 2.217 da Mega-Sena pode pagar R$ 36 milhões nesta terça-feira (17), segundo a Caixa Econômica Federal. As apostas podem ser feitas nas agências lotéricas ou pela internet até as 19h do dia do sorteio.

O último concurso, realizado na noite de sábado (14), em São Paulo, não teve ganhador. Os números sorteados foram: 10, 24, 42, 43, 48 e 49.

Nesta semana, devido à ação especial Mega-Semana de Natal, a loteria terá três sorteios: nesta terça, na quinta (19) e no sábado (21). Um jogo simples, de seis números, custa R$ 4,50.

